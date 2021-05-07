Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 18:56
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosu açıklandı
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Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin.


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