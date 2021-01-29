Galatasaray Diagne ile yolları ayırdı!
Galatasaray Kulübü, Senegalli golcünün transferini TFF'ye bildirdi.
Galatasaray Mbaye Diagne'yi İngiltere Premier Ligi kulüplerinden West Bromwich Albion'a kiraladığını TFF'ye resmen bildirdi.
Transferin detaylarının kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Diagne bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 9 gol kaydetti.
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