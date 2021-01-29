Galatasaray Diagne ile yolları ayırdı!

Galatasaray Kulübü, Senegalli golcünün transferini TFF'ye bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 15:47
Galatasaray Diagne ile yolları ayırdı!
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Galatasaray Mbaye Diagne'yi İngiltere Premier Ligi kulüplerinden West Bromwich Albion'a kiraladığını TFF'ye resmen bildirdi. 

Transferin detaylarının kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Diagne bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 9 gol kaydetti.


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