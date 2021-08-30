Disipline sevk edilen Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hakkında karar açıklandı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:27

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, Haziran ayında yapılan seçim için iptal kararına imza atan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini disipline sevk etmişti.

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, disiplin kurulundan Mustafa Cengiz ve 7 yöneticiye ceza çıkmadı.

Yönetim kurulunun onaylaması halinde eski başkan Mustafa Cengiz ve 7 yönetici temize çıkacak.

Yönetim kurulunun verdiği bu kararı, disiplin kurulu uygulayabilir ya da ceza verebilir. Bu durumda, Burak Elmas'ı destekleyen yüzlerce kişinin Cengiz'in cezalandırılmaması durumunda tepki gösterecekleri iddia ediliyor.

Disiplin Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Başkanı Alp Yalman'ın, Cengiz'i cezalandırmama sebebi ise, Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları ve bu durumun Galatasaray'ın örf ve adetlerine ters olduğu düşüncesi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs gerekçe gösterilerek 29 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçiminin iptal olduğunu açıklamıştı.

O dönem başkan adayı olan Burak Elmas, karara şu tepkiyi göstermişti:

“Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Erteleme koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı divan kuruluna teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız”