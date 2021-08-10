Son dakika... Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay, Cumhuriyet.com.tr'ye eski başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Yusuf Günay, Cumhuriyet.com.tr'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'na yaptığı açıklamada Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Bugün basın toplantısı düzenlemesi beklenen Mustafa Cengiz, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Burak Elmas'tan önce Galatasaray Kulübü Başkanı olan ve son kongrede aday olmayan Cengiz, 18 Mayıs 2020'de mide kanaması geçirmişti.
RİSKLİ AMELİYAT GEÇİRDİ
Mustafa Cengiz, 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdi ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördü. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz'in sağlık durumu şu anda iyi.
Video Haberler
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
- Alevlerden kurtulan yavru sincap yaşam savaşı veriyor
- CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu videosu
- Korkutan gemi yangını söndürüldü
- Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
- 'Ormanın hayaleti' kamerada!
- Ciddi yan etkileri var! Araştırmalar ortaya çıkardı
- Otobüs kazasında korkunç iddia
- Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
En Çok Okunan Haberler
- Kuyumculardan altındaki düşüşe ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!