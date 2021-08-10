Son dakika... Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

10 Ağustos 2021 Salı, 12:22

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Yusuf Günay, Cumhuriyet.com.tr'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'na yaptığı açıklamada Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bugün basın toplantısı düzenlemesi beklenen Mustafa Cengiz, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Burak Elmas'tan önce Galatasaray Kulübü Başkanı olan ve son kongrede aday olmayan Cengiz, 18 Mayıs 2020'de mide kanaması geçirmişti.

RİSKLİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Mustafa Cengiz, 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdi ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördü. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz'in sağlık durumu şu anda iyi.