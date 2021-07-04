Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı
Galatasaray, futbolcusu Emre Akbaba ile olan sözleşmesini iki yıl uzattı.
Galatasaray, sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren futbolcusu Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Akbaba, 2018 yazında Alanyaspor'dan Galatasaray'a 4 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Milli futbolcu, Galatasaray'da bugüne dek çıktığı 70 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
Emre Akbaba, imzanın ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Galatasaray'da büyük başarılar elde etmek istiyorum. Umarım sakatlıksız, kazasız, belasız, çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süsleriz. Takım arkadaşlarımı çok özledim." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun yeni imzasını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
Emre Akbaba pic.twitter.com/b7c645bfEp— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 4, 2021
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