Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı

04 Temmuz 2021 Pazar, 10:01

Galatasaray, sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren futbolcusu Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Akbaba, 2018 yazında Alanyaspor'dan Galatasaray'a 4 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Milli futbolcu, Galatasaray'da bugüne dek çıktığı 70 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Emre Akbaba, imzanın ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Galatasaray'da büyük başarılar elde etmek istiyorum. Umarım sakatlıksız, kazasız, belasız, çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süsleriz. Takım arkadaşlarımı çok özledim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun yeni imzasını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:



