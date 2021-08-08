Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genel direktörü Kerem Tunçeri oldu

08 Ağustos 2021 Pazar, 19:02

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın menajerliğini üstlenen Tunçeri'nin yeni sezondan itibaren sarı-kırmızılı ekibin genel direktörlüğünü yapacağı belirtildi.

Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri, 1996-2000 yıllarında sarı-kırmızılı formayı giydi. Kariyerinde birçok kulüpte oynayan Tunçeri, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti. Tunçeri, 2015-2016 sezonu sonunda oyunculuk kariyerini noktalamıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi.

Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri, 1996-2000 yılları arasında kulübümüzün formasını giydi. Kariyeri boyunca Avrupa basketbolunun zirvesinde kulüp ve milli takım düzeyinde sayısız maça çıkan Kerem Tunçeri, Türkiye’de 4 lig şampiyonluğu, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanırken İspanya’da Real Madrid ile EuroCup ve İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Türk basketbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak milli takımımıza da yıllarca hizmet veren Tunçeri toplamda 311, A Milli takım formasıyla 215 maç ile bu kategoride en çok forma giyen oyuncu oldu. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ve 2010 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyayı kazanan takımların kadrosunda yer aldı.

Kerem Tunçeri, 2015-2016 sezonunda profesyonel basketbolculuk kariyerini sonlandırdı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem yönetici olarak hizmet veren Kerem Tunçeri, yeni sezondan itibaren kulübümüz için hizmet verecek.

Kerem Tunçeri’ye evine hoş geldin der, bu onurlu görevinde üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.