Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

DHA
19 Aralık 2020 Cumartesi, 17:55
Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı
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 Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Galatasaray’ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 1 haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. 83 yaşındaki Yarsuvat, bugün yoğun bakım ünitesine alındı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Yarsuvat, diyaliz tedavisi de görüyordu.


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