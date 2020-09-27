Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk şutlar
Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom'da karşı karşıya geliyor..
Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom'da karşı karşıya geliyor.
Başlama vuruşunu Fenerbahçe yaptı. İki takım da kontrollü oyunu tercih etti..
6. dakikada Taylan'ın şutu kornere gitti.
19. dakikada Caner'in kornerinde Gökhan kafayla vurdu top dışarı gitti. Luyindama ve Sosa sarı kart gördü.
21. dakikada Arda'nın kafa vuruşu kalecide kaldı. 22'de Valencia'nın vuruşu auta gitti.
HAKEM: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cem Satman
GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Lnnes, Taylan, Belhanda, Emre, Arda, Feghouli, Falcao
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lamos, Caner, Fustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia.
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