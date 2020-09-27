Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk şutlar

27 Eylül 2020 Pazar, 17:56

Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom'da karşı karşıya geliyor.

Başlama vuruşunu Fenerbahçe yaptı. İki takım da kontrollü oyunu tercih etti..

6. dakikada Taylan'ın şutu kornere gitti.

19. dakikada Caner'in kornerinde Gökhan kafayla vurdu top dışarı gitti. Luyindama ve Sosa sarı kart gördü.

21. dakikada Arda'nın kafa vuruşu kalecide kaldı. 22'de Valencia'nın vuruşu auta gitti.

HAKEM: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cem Satman

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Lnnes, Taylan, Belhanda, Emre, Arda, Feghouli, Falcao

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lamos, Caner, Fustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia.