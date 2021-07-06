Galatasaray Gedson Fernandes'i PSV'ye yetiştirmek istiyor

06 Temmuz 2021 Salı, 06:59

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekizli Gedson Fernandes’le yeniden anlaştı. Geçen sezon ara transferin son günü 500 bin Avro'ya kiralanan Portekizli ligin son haftalarına doğru iyi maçlar çıkararak göze girmişti.

Fatih Terim'in, "Mutlaka takımda tutulmalı” diye rapor verdiği 22 yaşındaki orta saha için temaslarını sürdüren yönetim, Benfica ile anlaşma sağladı. Gedson Fernandes’i yine kiralık olarak kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar satın alma opsiyonu üzerindeki son pürüzleri de giderdi.

Portekiz basını genç oyuncunun satın alma opsiyonunun 8 milyon Avro olacağını yazmıştı. Galatasaray'ın Gedson Fernandes’i kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Başarılı orta saha oyuncusu UEFA'ya bildirilecek listeye de eklenecek ve PSV Eindhoven’a karşı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak maçlarda forma giyebilecek.