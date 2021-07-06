Galatasaray Gedson Fernandes'i PSV'ye yetiştirmek istiyor
Fatih Terim'in, "Mutlaka takımda tutulmalı” diye rapor verdiği 22 yaşındaki orta saha için temaslarını sürdüren Galatasaray, Benfica ile anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekizli Gedson Fernandes’le yeniden anlaştı. Geçen sezon ara transferin son günü 500 bin Avro'ya kiralanan Portekizli ligin son haftalarına doğru iyi maçlar çıkararak göze girmişti.
Fatih Terim'in, "Mutlaka takımda tutulmalı” diye rapor verdiği 22 yaşındaki orta saha için temaslarını sürdüren yönetim, Benfica ile anlaşma sağladı. Gedson Fernandes’i yine kiralık olarak kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar satın alma opsiyonu üzerindeki son pürüzleri de giderdi.
Portekiz basını genç oyuncunun satın alma opsiyonunun 8 milyon Avro olacağını yazmıştı. Galatasaray'ın Gedson Fernandes’i kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Başarılı orta saha oyuncusu UEFA'ya bildirilecek listeye de eklenecek ve PSV Eindhoven’a karşı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak maçlarda forma giyebilecek.
Video Haberler
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- SBK için karar verildi
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- 3 ay içinde yüzde 50 zam beklentisi!
- Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması