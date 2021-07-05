Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti

Galatasaray'ın eski futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorge Popescu, kulüp başkanı Burak Elmas ile bir araya geldi.

AA
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:00
Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti
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Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile yönetim kurulu üyesi Özgür Işıtan Gün'ün de hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın efsane Rumen futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.


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