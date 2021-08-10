Galatasaray, Gedson-Halil için sabırlı bir transfer planlamasıyla hareket ediyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu konusunda sabırlı bir strateji izleyecek.
Hem Fernandes hem de Halil için Benfica ve Brentford kulüplerine resmi tekliflerini sunan Sarı-Kırmızılılar, bekleyişini sürdürüyor. Galatasaray, Benfica’da yeterli süre alamayan ve ayrılmak istediğini kulüp yetkililerine söyleyen Fernandes için Portekiz ekibinden gelecek ikinci yanıta odaklandı. Halil Dervişoğlu konusunda Brentford ile görüşmeleri bizzat başkan Burak Elmas yapıyor. İngiliz ekibinin, Sarı-Kırmızılıların teklifini değerlendirmek için süre istediği belirtildi. Galatasaray’ın bu transferi bonservis ödeyerek gerçekleştirme ihtimali hayli yüksek. Halil’in Galatasaray’a gelmek istediğini kulübüne ilettiği kaydedildi.
KRİTİK TARİH: 1-8 EYLÜL
Cim-Bom, Türkiye’de transfer döneminin Avrupa’dan 1 hafta sonra 8 Eylül’de bitecek olması nedeniyle Fernandes ile Halil’i kadrosuna katabilmek adına şimdilik aceleci davranmayacak. Galatasaray, bu transferlerde önündeki süreçte kendisi için en uygun mali şartların oluştuğu, sabırlı bir strateji yürütecek. Sarı-Kırmızılılar, Benfica ile Brentford’dan gelecek cevaplara göre teklifini ve sunduğu şartları güncelleyecek. Fatih Terim, 1-8 Eylül tarihleri arasında bazı fırsat transferleri yapabileceklerini açıklamıştı.
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