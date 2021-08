Benfica'dan Gedson Fernandes hamlesi

01 Ağustos 2021 Pazar, 11:23

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edilen eski oyuncusu Gedson Fernandes, kulübü Benfica tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi listesine alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Spartak Moskova ile karşılaşacak olan Benfica, Gedson Fernandes'in ismini Benfica'ya bildirdi.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelen 22 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de çıktığı 18 maçta bir gol ve üç asistlik performans sergilemişti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Gedson hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gedson, Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum."