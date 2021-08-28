Galatasaray, Farul Constanta ile hazırlık maçında karşılaşacak

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:54

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, ligde Craiova ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hagi, “Oyunda iyi ve kötü olduğumuz zamanlar vardı. Daha iyi olmak için çalışıyoruz. Daha az süre alan oyuncularla ilgili çalışıyoruz.

Önümüzdeki hafta Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağız. Güzel bir maç olacak ve herkese süre vermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KASIMPAŞA’YA KONUK OLUYOR

Milli ara öncesinde Süper Lig’in 3. Haftasında Galatasaray, pazar günü Kasımpaşa’ya konuk olacak.

Süper Lig’in ilk 2 haftasında Giresunspor ve Hatayspor’u yenen Galatasaray, perşembe günü Randers karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Ligi’nde gruplara kalmıştı.