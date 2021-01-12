Galatasaray görüşmelere başladığını duyurdu

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 15:26
Galatasaray görüşmelere başladığını duyurdu
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar bu görev için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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