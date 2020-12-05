Galatasaray-Hatay karşı karşıya
Haftanın önemli maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Haftanın önemli maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.
STAT: Türk Telekom
GALATASARAY: Fatih, Lines, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne
ATAKAŞ HATAY: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey Selim, Traore, Babajide, Diouf
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı