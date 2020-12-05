Galatasaray-Hatay karşı karşıya

Haftanın önemli maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2020 Cumartesi, 18:01
Galatasaray-Hatay karşı karşıya
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Haftanın önemli maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

STAT: Türk Telekom

GALATASARAY: Fatih, Lines, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

ATAKAŞ HATAY: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey Selim, Traore, Babajide, Diouf


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