Galatasaray - Hatayspor maçında penaltı isyanı!
Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor’u ağırlarken, Nelsson'un ceza alanında düşürülmesine penaltı itirazı yapıldı.
Süper Lig’in 2’nci haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor’u ağırladı. Maçın ilkyarısında Danimarkalı stoper Nelsson'un korner atışında yere indirilmesine Galatasaray penaltı itirazı yaptı, ancak hakem Hüseyin Göçek VAR'a gitmedi.
Süper Lig’de sezona Giresunspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Galatasaray, ligin 2’nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçı olan Randers karşılaşmasına göre ilk 11’de 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mohamed’i yedeğe çekerken; Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ve Diagne’ye ilk 11’de şans verdi. Galatasaray; Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Diagne ilk 11’i ile sahaya çıktı.
Galatasaray’da lisansı dün çıkan yeni transfer Nelsson da sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Danimarkalı stopere ilk 11’de şans verdi.
SARI-KIRMIZILILARDA FALCAO KADROYA ALINMADI
Sarı-kırmızılılarda Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan kadroda yer almazken, GZT Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki saldırıda bulunan ve 8 maçtan men cezası alarak kulüp tarafından da kadro dışı bırakılan Marcao da mücadelede forma giyemedi.
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