Galatasaray ile Çaykur Rizespor 39. randevuda
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.
Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 20. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.
Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.
Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçtan 2'sini kazanabildi, 3 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.
Öte yandan Rize deplasmanında geçen sezon Fernando Muslera, önceki sezon da Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.
FARKLI SKORLAR
Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.
Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 38 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 38 maçtan 35'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.
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