Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor

07 Mayıs 2021 Cuma, 00:55

Transferde yine Fenerbahçe'nin dediği oldu. Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Kasımpaşalı sol bek Çağtay'ı ikna etti, el sıkışıldı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Sözleşme uzatmadığı için kadro dışı kalan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için kulübü Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Ancak Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay için, uzun süredir devrede olduğu bliniyordu.