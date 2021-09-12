Galatasaray kaçtı, Trabzon yetişti

12 Eylül 2021 Pazar, 21:45

Galatasaray kaçtı, Trabzonspor yetişti ifadesi galiba bu maç için biçilmiş kaftan.

İki farklı yarı, iki farklı takım, 4 gol, tonla pozisyon.

Ligin ilk derbi ayarındaki büyük maçının özeti.

Öncelikle ilk bölümde müthiş bir 40 dakika oynadı Galatasaray.

Fatih Terim'in sürpriz biçimde sahaya aynı anda sürdüğü Emre Kılıç, Cicaldau, Morutan, "Çin ordusunu" andıran bir presle Trabzonspor'un Bakasetas gibi önemli isminin bulunduğu orta sahasını abandone etti. Elbette bu bölümde Abdülkadir Ömür'ün kendi etrafında dönerek oynama arzusu da Galatasaray'ın orta alan oyuncularının elini rahatlatıyordu. Alanyaspor'dan gelen Berkan Kutlu da 3 arkadaşına uyum sağlayınca Galatasaray, pas oyunu ile Trabzonspor'a şans tanımadı. Diagne ve Mustafa dururken tercih edilen Halil Dervişoğlu da arkadaşlarının tamamlayıcısı gibiydi. Top kullanmakta zorlanıyordu ki Bordo-Mavililer günün sürpriz ismi Emre, Abdülkadir-Edgar'ın ayağına dolaştırdığı geri pası yakalayıp Galatasaray'ı öne geçirdi. Ardından da Morutan'ın başrol oynadığı atakta 2-0'ı buldular. Fark açıldıktan sonra belki 3'ü de atarlardı, ancak 40. dakikada Cornelius'un belki de maçın seyrini değiştiren golü geldi. Gerçekten de bambaşka bir 2. yarıya geçecektik. Aşil tendonundan sakatlanan Emre ile Morutan'ın oyundan alınıp, transferin son saatine kadar müşteri aranan Babel ile Aytaç Kara'nın sahaya sürülmesi risk içeren değişikliklerdi.

Gerçekten de ilk yarıda tıkır tıkır işleyen takımın dengesini bozdu bu risk!

Aytaç'ın tamamen savunmaya dönük savruk oyunu Trabzonspor'u canlandırmıştı, 61. dakikada dolarken de Hamsik'in pasını Nwakaeme gole çevirince maç başladığı duruma geldi:2-2.

Bu bölümde Hamsik'in risk alması ve etkili pasları Trabzonspor'u dirilten faktördü. Galatasaray'ın da Mustafa Muhammed kozu oyunu dengeler gibi oldu. İki takım da karşılıklı net pozisyonlar buldu. Bu yarıda Trabzon'da Hamsik, Galatasaray'da Halil ince işler yaptı.

Maç iki tarafın da kazanabileceği noktaya gelebilirdi, özellikle Halil'in vuruşunu çizgiden çıkaran Yusuf Sarı gecenin hareketini yaptı. Galatasaray'ın defansında Luyindama saatli bomba gibiydi. İyi ki Danimarkalı Nielsen'i almışlar.

Sonuçta 2-2. Ne Trabzon üzüldü, ne Galatasaray. En azından iki takım da milli maç dönüşünü hasarsız geçti.







