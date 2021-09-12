Trabzonspor -Galatasaray maçına flaş VAR ataması!

12 Eylül 2021 Pazar, 12:26

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmanın VAR'ı da açıklandı.

MHK'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR'da ise Mert Güzenge ile Bahattin Duran yer alacak.





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