Trabzonspor -Galatasaray maçına flaş VAR ataması!

Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2021 Pazar, 12:26
Trabzonspor -Galatasaray maçına flaş VAR ataması!
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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmanın VAR'ı da açıklandı.

MHK'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR'da ise Mert Güzenge ile Bahattin Duran yer alacak.


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