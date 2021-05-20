Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan 3 transfer
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Chelsea Dungee, Gizem Yavuz ve Gizem Başaran'ı kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu daha kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021 WNBA draftında 5. sırada Dallas Wings tarafından seçilen ABD'li şutör oyun kurucu Chelsea Dungee, Çankaya Üniversitesi’nden milli oyun kurucu Gizem Yavuz ve son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oynayan eski oyuncusu pivot Gizem Başaran ile birer yıllık anlaşma imzalandı.
Açıklamalarda oyuncuların kariyeri hakkında bilgi verilirken, sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu.
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