Galatasaray, Kayseri'ye geldi

Galatasaray, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi.

DHA
12 Mart 2021 Cuma, 18:37
Galatasaray, Kayseri'ye geldi
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Galatasaray, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 17.30'da Kayseri'ye ulaştı. Sarı kırmızılı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı ve Galatasaraylı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet havalimanından ayrılarak kalacakları otele geçtiler.
Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Halis Özkahya'nin yöneteceği maç yarın saat 19.00'da başlayacak.


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