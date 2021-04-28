Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor

28 Nisan 2021 Çarşamba, 08:55

Galatasaray, Konyaspor'la Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

ONYUKURU VE YEDLİN SAKAT, 3 KORONA!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Koronavirüs olan Luyindama, Fatih ve Ozornwafor ise tedavi oluyor.

Sarı-kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Radamel Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.