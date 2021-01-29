Galatasaray, Mısırlı golcüyü Fransızlardan nasıl kaptı?
Galatasaray, Mısırlı yıldız adayı Mustafa Muhammed'in transferini filmlere konu olacak bir senaryo ile gerçekleştirdi.
Galatasaray, Mustafa Muhammed'in transferini filmlere konu olacak bir senaryo ile gerçekleştirdi.
Fatih Terim, 9 Ocak'taki Gençlerbirliği maçı sonrası söylediği isimlerden biri de Mısır takımı Zamalek forması giyen 23 yaşındaki Mustafa Muhamed idi. Yönetim, bu oyuncuyu renklerine katmak için uzun süre uğraştı. Mısır ekibi oyuncuyu ilk etapta Türkiye'ye göndermek istemedi. Bu sırada devreye Fransız kulübü St. Etienne girdi. Daha fazla önererek futbolcunun adresini değiştirmeye çok yaklaştı. Sonra işler bir anda değişti.
Komisyon istendiği iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.
Galatasaray, hemen devreye girdi. Zamalek'e yeni teklifi sundu: 2 milyon dolar hemen, 4 milyon dolar opsiyon kullanılırsa. Mali sıkıntılar nedeniyle 10 aydır maaş ödeyemez durumdaki Mısır kulübü ise bunu kabul etmek zorunda kaldı. Galatasaray geç saatlerde de Zamalek ve Muhamed ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
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