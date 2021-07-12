Galatasaray, Nicolae Stanciu için masada
Galatasaray'ın, Slavia Prag'ın Romen orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu ile yaptığı görüşmelerde yol katettiği belirtiliyor.
Galatasaray'ın, Çekya Ligi ekibi Slavia Prag'ın 28 yaşındaki Romen oyuncusu Nicolae Stanciu için yaptığı teklifi yükselttiği öne sürüldü.
Romen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Slavia Prag'a yaklaşık 6 milyon avroluk bir teklif götürdü. Habere göre görüşmeler olumlu yönde seyrederken, 28 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın Gheorghe Hagi üzerinden Romanya'ya olan bağlantısı nedeniyle sarı-kırmızılılara yakınlık duyduğu belirtildi.
Çekya medyasından Idnes.cz'de daha önce çıkan habere göre Galatasaray, ofansif orta saha oyuncusu için Slavia Prag'a 4,5 milyon avroluk bir teklif sunmuştu.
Stanciu, geçtiğimiz sezon çıktığı 45 resmi maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
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