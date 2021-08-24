Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı İstanbul'a getiriyor
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yeni orta sahası Olimpiu Morutan bugün İstanbul’a geliyor.
Steua Bükreş başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Morutan'ın transfer için İstanbul'a gideceğini açıkladı.
Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Morutan, bugün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek. Artık Galatasaray'ın futbolcusu" ifadelerini kullandı.
FATİH TERİM AÇIKLAMIŞTI
Dün akşam oynanan Hatayspor maçı sonrası Morutan transferi için açıklamalarda bulunan Terim,"Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz. Morutan'ı beğendiğimi daha önce ifade etmiştim.
Steau Bükreş başkanı gerektiği şekilde açıklamalar yapıyor. Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için birçok ismi de açıklayacağız inşallah" ifadelerini kullanmıştı
22 yaşındaki Rumen futbolcu, geçen sezon Steua Bükreş formasıyla çıktığı 36 maçta 8 gol atıp, 15 asistlik performans sergilemişti.
Video Haberler
- Taciz ettikleri eczacı kadının kocasına saldırdılar
- Kız çocuklarının kavgasını kayda alıp bu yanıtı verdi
- Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralı
- Dev asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı
- Kaza geliyorum dedi, maganda o anları böyle kaydetti
- İstanbul için büyük tehlike kapıda
- A-101'de skandal görüntüler!
- Araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı
- Belediye kendi kazdığı çukura düştü
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı
- AKP'nin İYİ Parti ve HDP planı
- Sedat Peker'in hesabı kapatıldı
- Üniversiteden 'Taliban öğrenci' açıklaması
- Cüneyt Arkın'ın açıklamalarına sert tepki
- İşte partilerin son oy oranları ve risk analizleri