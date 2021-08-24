Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı İstanbul'a getiriyor

24 Ağustos 2021 Salı, 16:34

Steua Bükreş başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Morutan'ın transfer için İstanbul'a gideceğini açıkladı.

Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Morutan, bugün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek. Artık Galatasaray'ın futbolcusu" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM AÇIKLAMIŞTI

Dün akşam oynanan Hatayspor maçı sonrası Morutan transferi için açıklamalarda bulunan Terim,"Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz. Morutan'ı beğendiğimi daha önce ifade etmiştim.

Steau Bükreş başkanı gerektiği şekilde açıklamalar yapıyor. Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için birçok ismi de açıklayacağız inşallah" ifadelerini kullanmıştı

22 yaşındaki Rumen futbolcu, geçen sezon Steua Bükreş formasıyla çıktığı 36 maçta 8 gol atıp, 15 asistlik performans sergilemişti.