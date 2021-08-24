Galatasaray'ın galibiyet golü Christian Luyindama’dan
Marcao krizi sonrası yeniden göze giren Luyindama hafta içinde sözleşme uzatmıştı.
Galatasaray’ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli defans oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor maçında sarı-kırmızılıların galibiyet golünü kaydetti. Luyindama sarı-kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.
Süper Lig’in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray’da galibiyet golü defans oyuncusu Christian Luyindama’dan geldi. Müsabakanın 88. dakikasında sol taraftan Ömer Bayram’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruş yapan Luyindama meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de 2. haftada da görev alırken, attığı golle sarı-kırmızılılarla ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.
Müsabakaya 11’de başlayan Luyindama 90 dakikada sahada kaldı. 10 gün önce takımdan gönderilmesi düşünülen, ancak Marcao krizi sonrası affedilen Luyindama hafta içinde sözleşme uzatmıştı.
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