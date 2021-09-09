Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu

09 Eylül 2021 Perşembe, 18:58

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin İskoçya ile Bursa Timsah Park'ta oynadığı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında sakatlanan ve sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatının planlandığı bildirilmişti.

FEDERASYON ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise, "Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Bugün gerçekleşen operasyon sonrası sosyal medyadan mesaj yayınlayan Yılmaz, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür etti.

Barış Alper Yılmaz'ın Instagram'dan paylaştığı mesaj şu şekilde: