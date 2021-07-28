Galatasaray, Patrick van Aanholt'u transfer etti

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:00

Galatasaray Patrick Van Aanholt ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır" denildi.

Patrick Van Aanholt, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giydi, 22 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

Patrick Van Aanholt imza sonrası, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Uğraşlı bir süreç oldu. Bunu gerçekleştirdik ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın çok büyük kulüp olduğunu ve aynı zamanda Galatasaray taraftarının çok büyük olduğunu biliyorum. Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Babel'i milli takımdan tanıyorum. Yedlin'i tanıyorum. Aynı zamanda Fatih hocamız da çok tanınmış bir hoca. Onunla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

