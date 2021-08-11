Galatasaray, Okben Ulubay ve Canberk Kuş'u renklerine bağladı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:14

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Aliağa Petkimspor forması giyen Okben Ulubay ve Canberk Kuş ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kısa forvet pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki Okben Ulubay ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen Okben, Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 7,9 sayı, 2,2 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Galatasaray, aynı zamanda ABD tecrübesi bulunan Canberk Kuş'u da kadrosuna kattı.



