Galatasaray, PSV maçında yaşananlar nedeniyle para cezası yedi
Galatasaray, PSV maçında yaşananlar nedeniyle ceza aldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir.
Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir.
Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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