Kocaelispor'dan Johanna Ochieng Omolo açıklaması
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'da forma giyen Johanna Ochieng Omolo'yu renklerine bağladı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Kenyalı futbolcu Johanna Ochieng Omolo ile anlaşmaya vardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 32 yaşındaki Kenyalı futbolcunun sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
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