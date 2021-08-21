Galatasaray'dan Valentine Ozornwafor açıklaması

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:32

Galatasaray, Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor'un Belçika Ligi ekiplerinden Charleroi'ye bir seneliğine kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un bir senelik geçici transferi için Sport Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

22 yaşındaki Ozornwafor, 2019'da transfer olduğu Galatasaray'da bir maça çıkabilmişti.

Galatasaray, ayrılığı şu paylaşımla duyurdu:



