Galatasaray'dan Valentine Ozornwafor açıklaması
Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Valentine Ozornwafor'un Charleroi'ye kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Galatasaray, Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor'un Belçika Ligi ekiplerinden Charleroi'ye bir seneliğine kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un bir senelik geçici transferi için Sport Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."
22 yaşındaki Ozornwafor, 2019'da transfer olduğu Galatasaray'da bir maça çıkabilmişti.
Galatasaray, ayrılığı şu paylaşımla duyurdu:
Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un bir senelik geçici transferi için @SportCharleroi ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2021
Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/PjUEibekRY
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