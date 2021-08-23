Galatasaray-Randers maçının nerede oynanacağı belli oldu

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:29

Türk Telekom Arena’da devam eden zemin çalışmaları sebebiyle iç saha maçlarını farklı stadyumlarda oynayan Galatasaray’ın Randers maçını nerede oynayacağı belli oldu.

26 Ağustos’ta oynanacak rövanş karşılaşmasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

Danimarka’da oynanan ilk maçta Galatasaray, Randers ile 1-1 berabere kalmıştı.

BUGÜNKÜ MAÇ OLİMPİYAT STADI’NDA

Geçtiğimiz sezonun bitmesinin ardından Türk Telekom Arena’nın zemini bakıma alınmıştı. Çalışmaların devam etmesi sebebiyle Galatasaray, yeni sezonda Avrupa kupalarında oynadığı iç saha maçlarını farklı bir yerde oynamak zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ise St. Johnstone'a karşı ev sahibi olduğu maçları Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynayan Galatasaray, Hatayspor’u bugün Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırlayacak.