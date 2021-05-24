Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemelerinde devlerle eşleşebilir
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılırsa PSV Eindhoven, Celtic ve Midtjylland \ Kopenhag \ Sparta Prag üçlüsünden biriyle eşleşecek.
Sezonun sona ermesiyle Avrupa kupalarına katılacak takımlar netleşmeye başladı. Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak Galatasaray’ın da muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılırsa PSV Eindhoven, Celtic ve Midtjylland \ Kopenhag \ Sparta Prag üçlüsünden biriyle eşleşecek.
MANCHESTER UNITED'IN KAZANMASI ÖNEMLİ
Ancak Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön eleme turundan da katılma şansı var. Eğer UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United şampiyon olursa, sarı-kırmızılılar bir eleme eksik oynayacak ve gruplar öncesi 2 turda mücadele edecek.
3. ÖN ELEMEDEN BAŞLARSA İŞİ ZOR!
Galatasaray'ı 3. ön eleme turunda bekleyen iki rakip Benfica ve Shakhtar Donetsk. Villarreal’in kazanması durumunda ise Galatasaray elemelere 3. turdan girmek zorunda kalacak.
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