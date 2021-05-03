Galatasaray seçiminde flaş gelişme! Başkan adayı Metin Öztürk listesini yarın verecek

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:10

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk 29 Mayıs'ta yapılacak seçim için listelerini yarın teslim edeceklerini söyledi. Öztürk "Hem imzaları hem listelerimizi yarın teslim edeceğiz. 20 aydır çalışan bir ekip için liste teslimi çok bir şey ifade etmiyor, işin şovunda değiliz." dedi. Diğer iki adayla aralarındaki mesafenin aynı olduğunu belirten Öztürk "Hem Burak Bey hem Eşref Bey ile gayet iyi anlaşıyoruz. Ortak gayemiz Galatasaray, hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz" dedi.

Listesini Cumhuriyet.com.tr'ye açıklayan Metin Öztürk "Aralıkta'da olsa biz bu seçime hazırdık" dedi.

İşte Öztürk'ün listesi

Nasuhi Sezgin

Rıza Morova

Emre Alkin

Nihat Kırmızı

Dikran Gülmezgil

İsmail Sarıkaya

Erol Erkuloğlu

Osman Aral