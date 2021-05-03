Galatasaray seçiminde flaş gelişme! Başkan adayı Metin Öztürk listesini yarın verecek
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Genel Kurul için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, listesini yarın teslim edeceğini Cumhuriyet.com.tr'ye açıkladı.
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk 29 Mayıs'ta yapılacak seçim için listelerini yarın teslim edeceklerini söyledi. Öztürk "Hem imzaları hem listelerimizi yarın teslim edeceğiz. 20 aydır çalışan bir ekip için liste teslimi çok bir şey ifade etmiyor, işin şovunda değiliz." dedi. Diğer iki adayla aralarındaki mesafenin aynı olduğunu belirten Öztürk "Hem Burak Bey hem Eşref Bey ile gayet iyi anlaşıyoruz. Ortak gayemiz Galatasaray, hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz" dedi.
Listesini Cumhuriyet.com.tr'ye açıklayan Metin Öztürk "Aralıkta'da olsa biz bu seçime hazırdık" dedi.
İşte Öztürk'ün listesi
Nasuhi Sezgin
Rıza Morova
Emre Alkin
Nihat Kırmızı
Dikran Gülmezgil
İsmail Sarıkaya
Erol Erkuloğlu
Osman Aral
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