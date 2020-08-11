Galatasaray sesli tweet ile transferi duyurdu
Galatasaray, resmi twitter hesabından sesli tweet ile transferi duyurdu.
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ın transferini resmi twitter hesabından duyurdu.
Sesli tweet ile açıklanan transferde Oğulcan Çağlayan "Türkiye'nin ilk ve tek dört yıldızı takımı merhaba." sesleriyle Galatasaray'a selam gönderdi.
Transfere ilişkin KAP bildiriminin 19.05'te yapılması bekleniyor.
24 yaşındaki sağ kanat geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 22 maçta 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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