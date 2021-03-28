Galatasaray baskette kaybetti, küme düşme hattına indi
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Büyükçekmece'ye 105-101 mağlup oldu.
Büyükçekmece Basketbol: 105 - Galatasaray: 101
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı
Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 13, Anderson 33, Farrell 24, Enes Berkay Taşkıran 9, Oliver 13, Ömer Utku Al 3, Eldridge 5, Mert Celep 5, Mehmet Fırat Alemdaroğlu
Galatasaray: Motum 19, Crawford 17, Marei 12, Jackson 29, Hüseyin Göksenin Köksal 4, Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan, Jefferson 18, Ayberk Olmaz 2
1. Periyot: 33-27
Devre: 55-48
3. Periyot: 80-73
ING Basketbol Süper Ligi’nin 26. Haftasında Büyükçekmece ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Son bölümü büyük bir çekişmeye sahne olan maçta sarı kırmızılı ekip bitime kısa bir süre kala öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Aldığı galibiyetle 14. sırada bulunan Galatasaray, puanını 33'e yükseltti. Sarı kırmızılı ekip 15. sıradaki OGM Ormanspor ve son sıradaki Lokman Hekim Fethiye Belediye’nin bir puan önünde bulunuyor.
MAÇIN SON ANLARINDA OLAY
Son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olan maçta, protokol tribünü karıştı. Maçı takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak, Büyükçekmece’den Matt Farrell’ın tribüne yönelik harekette bulunduğu söylerken maç kısa bir süreliğine durdu. Yaşanan olayın ardından alınan güvenlik önlemleriyle birlikte maç kaldığı yerden devam etti.
KRİTİK DÖRT HAFTA
Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Galatasaray, gelecek hafta sahasında Afyon Belediye’yi ağırlayacak. Sonraki hafta ise Pınar Karşıyaka deplasmanına gidecek sarı kırmızılar, ligi Frutti Extra Bursaspor ve Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlayacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Bahçeşehir’i mağlup ederek sekizinci galibiyetini alan Galatasaray, bugünkü mağlubiyetle bu sezonki 18. yenilgisini aldı.
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