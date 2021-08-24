Galatasaray, statlarını kullandığı kulüplere teşekkür mesajı yayınladı

24 Ağustos 2021 Salı, 16:40

Uzun bir süredir zemin çalışmaları nedeniyle Türk Telekom Stadyumu'nda maçlarını oynayamayan Galatasaray, PSV, St. Johnstone ve Randers maçlarının statlarında oynanmasına izin veren Başakşehir ve Kasımpaşa kulüpleri için teşekkür mesajı yayınladı.

Galatasaray kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamalar sırasıyla şöyle:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nun zemin çalışmaları sürecinde kendimizi evimizde hissettiren, 28 Temmuz 2021 tarihindeki Galatasaray - PSV Eindhoven ve 5 Ağustos 2021 tarihindeki Galatasaray - St. Johnstone maçlarımızı Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynamamızı sağlayan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz"

"26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Danimarka’nın Randers takımı ile karşı karşıya geleceğimiz UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında bize ev sahipliği yapacak olan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadını kulübümüze tahsis eden, Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Sayın Turgay Ciner ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."



