Galatasaray taktik çalıştı
Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
Ankaragücü mağlubiyeti ve Sivasspor beraberliğiyle zirve yarışında 5 puanlık kayıp yaşayan Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanında boy gösterecek. Bu maçın hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar, bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde taktik çalıştı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. İdmanın ana bölümünde ise Kayserispor maçının taktiği üzerinde çalışıldı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın sabah 11.30’da basına kapalı olarak yapılacak idmanla tamamlayacak olan Galatasaray, antrenmanın ardından saat 16.00’da özel uçakla Kayseri’ye gidecek.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama