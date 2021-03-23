Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala PFDK'ye sevk edildi
Rizespor maçındaki gerginlikte yaşanan 'hakaret' tespiti üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Çaykur Rizespor'un 4-3 kazandığı müsabakada Fatih Terim ile Ümit Davala "hakaret" ihlalini gerçekleştirdi. İki isim de tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
Aynı maçtaki talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Çaykur Rizespor Kulübü ile mavi-yeşilli takımın antrenörü Yılmaz Bal da disipline verildi.
Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Gaziantep müsabakasında kırmızı kart gören ev sahibi ekibin savunma oyuncusu Teenage Hadebe, kural dışı hareketi, konuk takımın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto ile kulüp görevlisi Sotirios Roussis sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye yollandı.
Karşılaşma sonrasında yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükşekşi ile kırmızı-siyahlı kulüp de PFDK'ye sevk edildi.
Ayrıca Beşiktaş Kulübünün de Fenerbahçe derbisinde talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline verildiği bildirildi.
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