Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası açıklamalarda bulundu

26 Ağustos 2021 Perşembe, 23:40

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Randers'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray adını gruplara yazdırdı.

"BARIŞ ALPER'İN 1-2 GÜZEL HAREKETİNİ KAFAMIZA YAZDIK"

Terim, karşılaşmanın ardından verdiği demeçte, genç oyuncu Barış Alper Yılmaz'a özellikle dikkat çekerek, "Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik. Taraftarlarımız bazen bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık." dedi.

"SAHANIN EN İYİLERİNDEN BİRİSİ FEGHOULİ'YDİ"

Deneyimli teknik direktör, "Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir. Biz bir takımız. Bunu genç tecrübeli diye ayırt etmeden bakmak lazım. Sahanın en iyilerinden birisi Feghouli'ydi, Diange'ydi, Patrick'ti, Babel'di. Galatasaray'ın gençlere alışması lazım. Biz her sene 1-2 tane ortaya koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Terim, "Halil Dervişoğlu'nu istiyoruz. Gedson Fernandes'i vermeyeceklerini söylediler ama son güne kadar bekleyeceğiz." açıklamasını yaptı.



Geçen sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Gedson, çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 3 asist üretti.