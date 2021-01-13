Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den çok konuşulacak açıklama: Yalnız hissettim!

13 Ocak 2021 Çarşamba, 00:40

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor'u kupada eledikleri maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunun altını çizen Terim, "İki taraf için de zor bir maç oldu. Malatyaspor’u tebrik ediyorum iyi mücadele etti. Neredeyse kazanabilirdi. Bizimki geç oldu, güç oldu ama oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Gönül derbi öncesi bu kadar yorulmadan, yarım saat ekstra ve penaltı olmadan kazanmak isterdi ama sonuçta cuma günkü kura çekiminde varız. Saat gece 24. Uçağa bineceğiz, gideceğiz. Kolay değil. İki takımı da tebrik ediyorum. Kazandığımız ve çeyrek finale kaldığımız için mutluyum.

Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Kimsenin bilmediği bir şeyi söylemedim. Herkes yazarken konuşurken bir şey yok, ben söylerken mi? Doğrusu bu. O konullar çok uzun ama bugün çok derin bir yalnızlık hissettim.

"KİŞİLERE, GRUPLARA DEĞİL GALATASARAY’A SÖZÜM VAR"

Kişilere, gruplara değil Galatasaray’a sözüm var, Galatasaray’a emeğim var. Zaten Mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor. Sözüm sözdür. Sözümde durmaya da devam edeceğim. O yüzden canımız sağ olsun, canınız sağ olsun demek en doğrusu" dedi.