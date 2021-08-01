Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş açıklamalar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi ve önemli açıklamalar yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
İlk olarak seçim süreci ile ilgili sözlerine başlayan Terim, "Oy verdiğim başkanın teknik direktörü olmam" dedi. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Size yardımcı beğendiremedik. Yardımcılarımdan çok memnunum. Galatasaray'da yardımcı antrenör sorunu yok. Gelirse bir kişi gelir, o da daha önce Galatasaray'a hizmet etmiş biri olması kaydıyla."
"Mostafa Mohamed için opsiyonu 21 Temmuz 2022'ye kadar kullanabiliriz. Opsiyonu kullanıp kullanmayacağımızı Mohamed belirleyecek."
'MUSLERA SONRASI KALE OKAN KOCUK'UN'
"Muslera sonrası kaleye Okan Kocuk'u hazırlamak istiyoruz, oynaması için kiralık verdik."
"1998-2000 arasındaki pas anlayışı, pres ve önde baskı yapmayı hedefleyen bir takım planlıyorum."
"Felipe Melo hazır. Bazı oyuncuların yaşı olmaz, ortam uygun olursa gelebilir."
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