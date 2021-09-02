Galatasaray transferde iki hedefinden birini gerçekleştirdi
Galatasaray, büyük beklentiyle transfer edilen ancak maliyeti ve sakatlıkları nedeniyle tartışılan Falcao ile yollarını ayırdı.
Sarı-Kırmızılı yönetim, Kolombiyalı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Galatasaray’ın, 35 yaşındaki oyuncuya taksitler halinde 3 milyon Avro’ya yakın bir fesih bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılarda 2 sezon görev yapan, yıllık 7 milyon Avro kazanan Falcao, çoğu sakatlıklar nedeniyle 98 maçın 55’inde forma giymedi, 43 karşılaşmada görev yaptı.
PARAYI PEŞİN İSTEDİLER
Mustafa Muhammed’in Bordeaux’ya transferi, bonservisini elinde bulunduran Zamalek kulübünün talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. G.Saray, önceki gün Fransa’ya gidip sağlık kontrolünden geçen Muhammed’i, 1 yıl Bordeaux’ya kiralayacak, sonraki sezon bonservisiyle satacaktı. Ancak Zamalek, Muhammed’in 4 milyon Dolar’lık satın alma bedelini G.Saray’dan hemen ve peşin isteyince anlaşma sağlanamadı. Ayrıca Watford kulübü, G.Saraylı Yedlin’e talip oldu, evraklar hazırlandı ama sonrasında İngiliz ekibi transferden vazgeçti.
HALİL: MUTLUYUM
G.Saray’ın Brentford’dan 1 yıl daha kiraladığı forvet Halil Dervişoğlu, önceki gece İstanbul’a geldi, “Çok mutluyum. İnşallah 1 sezon daha G.Saray’da geçireceğim. Ailecek çok mutluyuz” dedi.
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