Galatasaray, 'tur' peşinde
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. tur mücadelesinde Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 21.00’da başlayacak Galatasaray Hajduk Split maçı Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. tur mücadelesinde Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 21.00’da başlayacak Galatasaray Hajduk Split maçı Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.
Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup ederek bir üst turda Hajduk Split ile eşleşen Galatasaray, bu turu da geçmesi halinde Williem II ile Rangers arasında oynanacak maçın galibi ile oynayacak.
İngiliz hakem Craig Pawson'un yöneteceği karşılaşma bu akşam 21.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından izleyici ile buluşacak.
Yeni sezona ligde 2’de 2’yle oldukça iyi start veren Galatasaray’ın oynadığı futbol taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı. İlk 11’de sahaya çıkan Emre Kılınç, Belhanda, Falcao, Taylan, Feghouli ve Saracchi’nin etkili performansı nedeniyle yedeğe çekilen Linnes, Babel, Diagne; Başakşehir maçında oynadıkları futbolla teknik heyete adeta “Biz de buradayız” mesajı verdi. Bu durumdan dolayı bir hayli hoşnut olan Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası üç futbolcuyu tebrik etti. Terim, Avrupa, lig ve kupa maratonunda 14-15 futbolcunun formda olması nedeniyle ayrı bir sevinç yaşadı.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Babel, Diagne
HAJDUK SPLIT: Posavec, Mujakic, Colina, Vuskovic, Todorovic, Nejasmic, Caktas, Juric, Diamantakos, Jairo, Gyurcso
En Çok Okunan Haberler
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Metiner'i donduran yanıt
- Yüzde 50.1 hayal
- Gülay Uygun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
Video Haberler
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
- Yer: Adana... Adres sormak istedikleri yurttaşı vurdular
- Yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu!
- Sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni görüntüler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Metiner'i donduran yanıt
- Yüzde 50.1 hayal
- Gülay Uygun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin