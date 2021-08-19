Galatasaray''dan Türk takımlarına başarılar mesajı

Galatasaray, bu akşam mücadele edecek Türk takımlarına başarılar mesajı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 19:37
Galatasaray''dan Türk takımlarına başarılar mesajı
Abone Ol google-news

Galatasaray, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlara sosyal medya üzerinden başarılar mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, " Bu akşam Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm Türk takımlarına başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu akşam temsilcilerimiz Galatasaray, Sivasspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa kupalarında edecek.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler