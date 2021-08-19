Galatasaray''dan Türk takımlarına başarılar mesajı
Galatasaray, bu akşam mücadele edecek Türk takımlarına başarılar mesajı yayınladı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlara sosyal medya üzerinden başarılar mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, " Bu akşam Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm Türk takımlarına başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bu akşam temsilcilerimiz Galatasaray, Sivasspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa kupalarında edecek.
???? Bu akşam Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm Türk takımlarına başarılar diliyoruz. ???? pic.twitter.com/tXDMtJ6OwR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 19, 2021
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