Galatasaray'da İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 16:39

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine deneyimli gazeteci ve televizyoncu Ahu Özyurt getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttüğü belirtildi.

Ahu Özyurt'un çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca bildiği kaydedildi.

Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirilmiştir.



?? https://t.co/FnXDLoWMyU pic.twitter.com/GHAhWfzrgv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 19, 2021







