Galatasaray'da İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi
Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi.
Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine deneyimli gazeteci ve televizyoncu Ahu Özyurt getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttüğü belirtildi.
Ahu Özyurt'un çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca bildiği kaydedildi.
Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirilmiştir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 19, 2021
?? https://t.co/FnXDLoWMyU pic.twitter.com/GHAhWfzrgv
Video Haberler
- 92 yıllık sağlam dişler görenleri özendiriyor
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
- Ölüme meydan okurcasına yolculuk kamerada
- Fatih'te polis ekiplerinden 'değnekçilere' suçüstü
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
- 1800 yıldır korunuyor... İlk kez görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'tan kötü haber
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya gönderme
- 4 parti baraj altında! İşte liderlerin başarı puanı
- Erdoğan'ın sözlerine sert tepki: AKP tabanı aptal değil
- AKP'den MHP'yi kızdıracak adım
- Atlantik'te büyük facia: Çok sayıda ölü var
- 21 yaşındaki Ferhat'tan acı haber geldi
- Kafalar karıştı: Sinovac muamması!