Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

Galatasaray, bu sezon oynayacağı UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Listede Marcao, Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba detayı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 13:44
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı
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Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, 25 kişilik kadrosunu açıkladı. Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Galatasaray-Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao ve dün transfer edilen takımın eski oyuncusu Halil Dervişoğlu kadroya alındı.

Bu sezon sözleşmesi bitmesine rağmen yeni sözleşme teklifini kabul eden Emre Akbaba, bu sezon takıma katılan Aytaç Kara ve Çaykur Rizespor ile transfer konusunda anlaşmazlık yaşadığı Oğulcan Çağlayan 25 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Olimpik Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.



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