Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu

02 Eylül 2021 Perşembe, 22:20

Galatasaray, Giresunspor maçında saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya verilen cezası açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Marcao'ya yönetim kurulunca alınan kararla 150.000 Avro ceza verildiğini aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şöyle:Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Giresunspor- Galatasaray maçının 62. dakikasında saha bir anda karışmış, Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, saha ortasında birbirine girmişti. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atmaya çalışması üzerine, Sarı Kırmızılı ekibin futbolcuları Brezilyalı oyuncuyu zor sakinleştirdi. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı.Maçın ardından soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao, özür mesajı yayınladı. Ancak kulüp içi yaşanan olaylar üzerine Fatih Terim ile görüşen yönetim, Brezilyalı futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararına göre Brezilyalı futbolcu Marcao, 8 maç ceza aldı.

